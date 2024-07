Gretchen: 'Quando a gente passa dos 60, trabalha para manter a mente ocupada'

A cantora Gretchen fez uma reflexão sobre maturidade e a relação com o trabalho em entrevista à revista, nesta sexta, 19. Há quase 50 anos no entretenimento brasileiro, ela confessa que, hoje, o ofício tem outro valor: "Quando a gente passa dos 60 anos, trabalha para manter a mente ocupada. Para nos sentirmos úteis, importantes. Se você fica sem trabalhar, parece que a vida acabou."

Gretchen concilia a persona midiática com a "Maria", nome de batismo, que leva uma vida aparentemente comum, segundo ela: "A Maria é essa que tá em casa, que faz comida, cuida da casa, da neta, da filha, do marido..."

Aos 65 anos, com os filhos criados - que ela teve no auge da carreira - diz ter a estabilidade de vida e autonomia financeira que precisa. "Quando olho para os meus filhos formados, casados, me sinto muito poderosa, mais do que sou (risos)."

A cantora hoje vive em Portugal, é casada com o músico Esdras de Souza, de 49 anos, e tem seis filhos.