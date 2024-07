Polícia faz reconstituição em 3D do acidente que causou morte em SP

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo fez uma reprodução simulada em 3D do acidente envolvendo o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que terminou com a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52, na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo.

O vídeo foi anexado nos autos do processo no último dia 27. O material simula o momento em que Andrade Filho bate com o Porsche contra a traseira do Renault Sandero conduzido por Viana. O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na zona leste da capital.

Câmeras de monitoramento de um posto de gasolina e da própria avenida auxiliaram a perícia na produção do vídeo, que apresenta a simulação do acidente em diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver Ornaldo da Silva Viana guiando o Sandero pela via, cujo limite é de 50 km/h, quando é atingido pelo Porsche, em alta velocidade.

As investigações apontam que a velocidade do carro de luxo era de 136 km/h, quase o triplo permitido na Avenida Salim Farah Maluf. Além da morte de Viana, o acidente resultou na internação do estudante Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, amigo de Fernando e que o acompanhava no Porsche no momento da batida.

Ele chegou a passar por procedimento cirúrgico para retirar o baço. Tanto Marcus Vinicius como a namorada do rapaz afirmam que Fernando ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. O empresário e sua companheira negam a versão. Os quatro jantaram juntos em um bar e, na sequência, foram a uma casa de pôquer.

No bar, informações colhidas nas investigações indicam que Fernando teria bebido antes de conduzir o Porsche. As imagens das câmeras corporais dos policiais que gravaram a abordagem dos agentes logo após a batida mostram Andrade Filho com a voz pastosa. E testemunhas que presenciaram a cena afirmam que o rapaz estava também com um andar cambaleante.

Ele não chegou a fazer o teste do bafômetro e acabou sendo liberado pela Polícia Militar para, a pedido da mãe do empresário, ir ao hospital fazer exames médicos. Fernando, porém, acabou indo para a casa e só se apresentou à delegacia no dia seguinte.

O empresário foi indiciado por homicídio doloso (com dolo eventual), lesão corporal - por conta dos ferimentos causados ao amigo que estava com ele no carro - e fuga do local do acidente (não prestou socorro e não fez teste do bafômetro).

Ele foi preso no dia 6 de maio e está detido preventivamente na penitenciária de Tremembé, onde aguarda o julgamento. A defesa de Fernando Sastre de Andrade Filho não foi localizada.