Ministério da Agricultura descarta três casos suspeitos de doença de Newcastle no RS

O Ministério da Agricultura comunicou neste domingo que descartou, depois de análise, três casos suspeitos de doença de Newcastle em aves do Rio Grande do Sul.

A notícia é importante porque na quinta-feira, 18, o governo confirmou ter identificado um foco da doença no Estado. Os casos descartados foram dentro da zona de proteção estabelecida pelo ministério.

A doença de Newcastle é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres, prejudicando principalmente o sistema respiratório. De acordo com o governo federal, é seguro consumir carne de frango e ovos produzidos na região afetada.

Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, as amostras foram analisadas em "tempo recorde". Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instruiu a pasta a tratar o caso com transparência e tranquilizar tanto a população local quanto países que importam carne de frango brasileira. "Tenho certeza que com a agilidade de nossas equipes vamos voltar à normalidade das nossas exportações muito em breve", afirmou Fávaro.