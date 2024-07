Fernanda Montenegro anuncia nova leitura gratuita de Simone de Beauvoir; veja detalhes

Fernanda Montenegro, 94 anos, anunciou uma nova leitura de Simone de Beauvoir no auditório do parque do Ibirapuera no dia 18 de agosto. A apresentação extra terá entrada gratuita, afirmou a atriz nas redes sociais neste sábado, 20.

As primeiras sessões do monólogo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir foram encenadas no Sesc 14 Bis entre junho e julho e causou a uma grande corrida por ingressos.

A organização do Sesc afirma ter recebido 130 mil acessos simultâneos no primeiro dia de vendas. Ao todo, mais de 10 mil ingressos foram vendidos para os 20 dias da apresentação.

No monólogo, Montenegro lê trechos da obra Cerimônia do Adeus da filósofa Simone de Beauvoir. "Seu discurso existencial assusta tanto que ainda estamos longe de sua completa realização existencial", afirmou a atriz ao Estadão em junho.

O livro de 1981, publicado no Brasil pela Nova Fronteira, narra os dez últimos anos da vida do filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980), companheiro de vida de Beauvoir. Os dois viveram um relacionamento polêmico - descrito por ela como libertário, de igual para igual - e mantinham relações com outras pessoas.