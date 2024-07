José Loreto faz homenagem ao ator Thommy Schiavo, morto aos 39 anos

José Loreto prestou uma homenagem aos "20 anos de caminhada" na companhia do ator Thommy Schiavo, morto neste sábado, 20, após cair do prédio onde morava em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Schiavo ficou conhecido por um papel em Pantanal, de 2022, em que atuou junto a Loreto.

"Vinte anos de caminhada. Às vezes juntos e muitas vezes distantes, porém com uma torcida, uma irmandade sempre intocável. Seu coração puro, seu olhar de criança com sabedoria de um ancião. Sua gentileza, seu sorriso de dentinhos separados. Você ensinou muito", escreveu Loreto nas redes neste sábado, 20, junto a um vídeo com uma música em memória do colega.

Segundo informações enviadas pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Estadão, os policiais foram chamados para atender à ocorrência na manhã deste sábado, 20. Chegando lá, o corpo do ator estava no chão, sem ferimentos externos, a cerca de 4m de distância do andar onde morava.

"Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima em uma conveniência próxima à residência", destaca o registro. "Foi realizada perícia no local e o corpo [foi] encaminhado ao IML de Cuiabá para realização de perícia", consta.

"Te levo comigo em todas as artes. Te dedico todo mundo rural que habita em mim. Cada canção sertaneja, cada sorriso largo e espontâneo meu, tem um pedaço seu. Te amo e tenho a paz de ter te falado isso inúmeras vezes. Seu legado está em mim, nos seus amigos, na sua família e na sua filha", acrescentou Loreto na publicação com quase 10 mil reações no Instagram.

Schiavo mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.