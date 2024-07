O ator e diretor Iran Lima, famoso por ter interpretado o personagem Seu Candinho, na, morreu na manhã deste domingo, 21, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Lima estava internado desde quinta-feira, 18. Segundo a família, ele descobriu recentemente um aneurisma abdominal e teve complicações por conta da doença.

A partir de 1977, o ator também foi figura recorrente no elenco de Os Trapalhões e depois foi diretor do programa. Seu último trabalho na televisão foi em 2014 na novela Milagres de Jesus, da Record.

Iran Lima deixa três filhos do primeiro casamento e a viúva Lucia Baruffaldi, com quem era casado há 28 anos. O velório de Iran está marcado para a segunda-feira, 22, às 10h, no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, zona central do Rio. O corpo do ator será cremado.