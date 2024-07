Viúva de Erasmo Carlos expõe ataques de ódio nas redes sociais

Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, usou sua conta no Instagram para responder a um comentário ofensivo feito por um seguidor. Ela e o cantor foram casados entre 2019 e novembro de 2022, quando ele morreu. Ao todo, tiveram cerca de 12 anos de relacionamento.

O comentário dizia: "Vai gastar os milhões que ele deixou para você, que com certeza era isso que você queria. Já chorou muito aqui... Todo mundo já viu, já convenceu os filhos dele que você amava ele pela pessoa que era, vai arrumar essa juba e gastar o dinheiro. Para de 'choração', já deu. Anda toda esculhambada para fazer cena".

Fernanda Esteves respondeu: "Aparentemente o Luiz [nome do usuário] está infeliz comigo e com a minha aparência, acha meu cabelo esculhambado... Tudo bem, porque a calvície precoce evidenciada por um corte de péssimo gosto também não me agrada."

"Só uma pergunta: quantas vezes por semana homens desprovidos de beleza, inteligência e noção recebem esse tipo de mensagem? Algum viúvo recebe?", questionou, em seu story.

Fernanda Esteves costuma compartilhar boas lembranças e textos emocionados a respeito do cantor em suas redes sociais. Um ano depois da morte de Erasmo Carlos, ela revelou que ainda guardava pilhas de jornais e um quadro embalados à época da morte do cantor, intactos.