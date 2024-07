Inscrições para o ProUni do 2º semestre começam nesta terça-feira

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2024 começam nesta terça-feira, 23 de julho. Interessados poderão se inscrever até a sexta-feira, 26, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Conforme edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC), esta edição vai oferecer quase 244 mil bolsas para cursos em instituições particulares.

Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023 e tiveram nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e nota acima de zero na redação.

Além disso, segundo o MEC, é preciso atender a critérios socioeconômicos. Para bolsas integrais, o limite de renda familiar mensal per capita é de 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, a renda familiar mensal per capita máxima é de três salários mínimos.

O resultado do processo seletivo será divulgado em duas chamadas nos dias 31 de julho e 20 de agosto. Depois dessa etapa, os candidatos precisam comprovar as informações que apresentaram na inscrição.

Para participar da lista de espera, é preciso que o interessado se manifeste pela página do ProUni nos dias 9 e 10 de setembro. A divulgação será em 13 de setembro.