Maya Massafera relata dieta severa e sentimentos da transição: 'Primeiros meses foram difíceis'

A influenciadora Maya Massafera detalhou uma dieta severa que fez no início da transição para perder músculos e desabafou sobre os desafios que enfrentou durante o processo. Ela, que dedicou um tempo para responder perguntas de seguidores no Instagram neste domingo, 21, ainda revelou que pretende voltar com seu canal no YouTube no ano que vem.

Maya contou que, atualmente, pesa 47 kg. Ela possui 1,71 m de altura. "Eu nunca quis emagrecer esse tanto para ficar tão magra. Eu queria perder os meus músculos", disse. Segundo ela, a influenciadora perdeu quase 30 kg.

Ela também relatou as dificuldades com a dieta. "Passei [fome]. Não vou mentir. Os primeiros meses foram muito difíceis. Tinha vontade de não sair da cama. Eu acho que juntou a dieta com os hormônios", afirmou.

Sobre o canal no YouTube, Maya disse querer se dedicar mais ao conteúdo de moda durante este ano. A influenciadora contou ser formada em moda no Istituto Marangoni, em Milão, mas afirmou que parou de se dedicar à área por "não estar bem consigo mesma".

"Eu estava presa em um corpo que eu não gostava, então a moda me frustrava muito", disse. "Hoje em dia, eu entendo que é por causa do meu gênero. Eu nunca fui outra coisa sem ser mulher."

Maya iniciou o processo de transição de gênero no ano passado. Em maio, ela revelou o nome escolhido por ela após o processo.