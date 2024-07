Neymar: imprensa internacional destaca 'infidelidade' ao anunciar nascimento de filha

Considerado um dos principais jogadores de sua geração, é natural que Neymar seja pauta na mídia esportiva internacional. Porém, o assunto agora é outro: o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi acusado de ser "infiel" por sites do México e da Espanha, após divulgar o nascimento de sua terceira filha, Helena, do relacionamento com Amanda Kimberly, no sábado, 20.

Portais dos Estados Unidos também destacaram o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi, e a filha dos dois, Mavie, de 9 meses.

O People destacou: "Craque brasileiro Neymar dá as boas-vindas à menina menos de 9 meses após anunciar a chegada de Mavie", em referência à filha do relacionamento com Bruna.

A notícia contextualiza a publicação feita pelo jogador, mas também aborda o término do namoro com Bruna um mês após o nascimento de Mavie - na época, a notícia foi dada pela própria influenciadora. "Não estou em um relacionamento (...) Somos os pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo", escreveu.

O E!News também deu destaque para as datas, afirmando que Helena nasce "sete meses depois de um termo público com Bruna Biancardi."

Já o mexicano Hola.com é enfático, afirmando que a terceira filha é "fruto da infidelidade com Bruna Biancardi". A publicação apresenta Amanda Kimberly como "modelo com quem ele teve um affair" e destaca que o jogador e Bruna vivem uma relação de "idas e vindas".

O espanhol Mundo Deportivo também cita "infidelidade". Na notícia, destaca que Neymar e Amanda tiveram um relacionamento "esporádico" - "alguns acontecimentos que, aliás, ocorreram enquanto o atacante estava com Bruna Biancardi", destaca o texto.

Recentemente, Neymar e Bruna foram vistos aos beijos durante show do Thiaguinho, em São Paulo. Dias depois, um vídeo flagra Neymar cantando para a influenciadora o pagode Ajustes, de Xandy Lamonde, que diz: "A gente só tá precisando de um ajuste". Porém, não chegaram a confirmar que estariam juntos novamente.