Otaviano Costa faz cirurgia para corrigir aneurisma de aorta: 'Vida virou de cabeça para baixo'

O apresentador Otaviano Costa, 51 anos, revelou na manhã desta segunda-feira, 22, que precisou passar por um procedimento cirúrgico no dia 10 deste mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com aneurisma da aorta ascendente torácica. De acordo com relato de Costa em um vídeo em suas redes sociais, a doença estava em um nível "perigoso" e poderia se trazer danos irreversíveis ou até mesmo ser fatal se a cirurgia não fosse realizada.

"Há mais ou menos 30 dias, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui...[ele aponta para um local abaixo da costa esquerda]. Como eu não tinha como fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos, e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masetto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha", diz Costa, no começo do vídeo.

O apresentador relata então que fez um ecocardiograma e que o exame apontou a doença e a necessidade da cirurgia.

Ele explicou o que é o aneurisma da aorta. "É o inchaço da veia e, no meu caso, foi causado por uma válvula, chamada válvula bicúspide... É válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide, ou seja, o normal era ter três pazinhas, a minha tinha duas pazinhas, bicúspide. Por isso, eu jogava muito sangue na minha aorta e ela inchou nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco. O perigo disso é que, a qualquer esforço que eu fizesse, aleatório, do dia a dia até, puxar uma mala pesada, fazer um supino, uma disputa de bola de futebol com o coração muito a mil seria fatal", disse.

Costa conta que optou não contar para Flávia Alessandra antes do aniversário dela, em 7 de junho, e nem para a família. No dia seguinte, ele relatou para a mulher sobre a doença, e eles, que moram no Rio de Janeiro, decidiram vir para São Paulo para se consultarem com o doutor Roberto Kalil, médico cardiologista de famosos como o presidente Lula e o cantor e compositor Gilberto Gil.

O apresentador afirmou que a cirurgia não foi simples e durou cerca de sete horas. Por conta da gravidade, ele precisou ficar três dias na UTI. Costa, que ainda permanece internado, diz que não corre mais risco de morte.

Bastante emocionado, além de agradecer aos médicos e familiares, Costa deixou um alerta para seus seguidores.

"Quero muito te alertar. Um simples ecocardiograma salvou a minha vida. E é em um SUS da vida, no hospital da sua cidade, no Incor aqui em São Paulo, ou no Sírio como eu. Eu tive a bênção de poder ter pessoas incríveis não só pela competência, mas pela humanidade, pessoas de ouro que vou levar para a vida inteira. A partir do momento que você descobre, você tem chance de mapear", disse.