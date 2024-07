Momento íntimo entre Rhaenyra e Mysaria em 'A Casa do Dragão': 'Foi tão orgânico'

Atenção: este texto contém spoilers de. O episódio do último domingo, 21, determinou com um momento de intimidade inesperado entre a Rainha Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Lady Mysaria (Sonoya Mizuno). O que era para ser mais um desabafo da monarca, pressionada pela guerra contra os Verdes, culminou em um beijo apaixonado entre as duas - que, segundo Mizuno, não estava no roteiro.

Em entrevista ao The Wrap, a atriz revelou que a cena originalmente traria as personagens respirando com seus rostos próximos, quando seriam interrompidas pela notícia de que o dragão Fumaresia conseguiu um novo montador. Contudo, foi D'Arcy quem sugeriu dar um passo além.

"Porque estávamos separadas no cômodo [...] e Mysaria contou sua história, [Emma D'Arcy] teve o instinto de abraçá-la e confortá-la. Dali, foi muito orgânico ir para o beijo", explicou.

De acordo com Mizuno, a cena foi pensada para não ser um "queerbait", isto é, uma sugestão vazia de um romance LGBT+ com o propósito exclusivo de servir de marketing para a série. Na realidade, a atriz afirma que ela e D'Arcy se esforçaram para que o beijo fosse "emocionalmente adequado" para a cena, resultado este que consideram ter atingido.

De fato, o momento parece uma evolução natural do que já se desenrolava entre as personagens. Cada vez mais isolada dentro do próprio conselho, Rhaenyra encontrara em Mysaria mais do que uma aliada - ela se torna também uma verdadeira confidente. Por isso, quando a "senhora dos segredos" demonstra vulnerabilidade relatando seu passado traumático, a monarca tem o impulso de querer consolá-la. O beijo, nesse caso, só enfatizou o quão íntimo se tornou esse relacionamento.

"Não acho que nenhuma delas tinha sido abraçada daquela maneira em muito tempo, se é que um dia foram", analisou Mizuno. "Acho que foi a vulnerabilidade íntima do abraço que se transformou nesse beijo carinhoso e apaixonado, que foi bem... incrível. Foi bem emocionante para as duas."

Contudo, a atriz advertiu os fãs de que um romance talvez não floresça deste momento. "O que eu posso dizer é que tem uma guerra enorme se formando. Então sentimentos e momentos sensuais não são realmente uma prioridade."

Com dois episódios restantes para o fim da segunda temporada, A Casa do Dragão é exibida aos domingos, a partir das 22h, na Max.