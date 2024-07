Meta lança nova IA, mas Brasil fica de fora após ação de reguladores

A inteligência artificial da Meta acaba de ficar disponível em mais sete idiomas e em outros países pelo mundo, inclusive nações da América Latina pela primeira vez. No entanto, a IA da empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook, não foi lançada no Brasil após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) proibir a companhia de coletar dados de cidadãos do País por considerar que a prática viola a privacidade das pessoas.

De acordo com a Meta, a ausência da inteligência artificial no País se deve a "incertezas regulatórias", e a companhia continuará "trabalhando em colaboração com as autoridades locais competentes para que o Brasil tenha acesso - e seja devidamente atendido - pelo mesmo nível de inovação em IA que estamos levando a outros países". As ferramentas foram disponibilizadas em outros países da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

No começo de julho, o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) notificou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em relação à forma como a Meta estava usando informações de donos de contas em redes sociais da companhia no Brasil para treinar a sua inteligência artificial. Como resultado, a ANPD determinou que a Meta suspendesse a coleta dessas informações para treinar seus sistemas de IA, alegando indícios de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. A multa diária em caso de descumprimento seria de R$ 50 mil.

O resultado final do embate, ao menos por ora, se deu na semana passada, quando a empresa afirmou ter suspendido os recursos de inteligência artificial generativa usados em suas redes sociais no Brasil.

"Decidimos suspender ferramentas de genAI que estavam ativas no Brasil enquanto engajamos com a ANPD para endereçar suas perguntas sobre IA generativa", afirmou um porta-voz da companhia. Como consequência do imbróglio, a inteligência artificial da Meta ainda não pode ser aplicada em território brasileiro.

A suspensão também repete a ação da União Europeia, que proibiu a Meta de coletar dados para o treinamento de IAs. Assim, a Meta também desistiu de lançar suas ferramentas de IA por lá.

O que a IA faz

Com os novos prompts "Imagine-me" na IA da companhia, usuários são capazes de, com base em uma foto, fornecer comandos como "imagine-me surfando" no bate-papo com a inteligência artificial. Como resultado, a IA gera imagens que podem ser compartilhadas nas próprias redes sociais.

A inteligência artificial da Meta também pode responder a perguntas mais complexas, como aquelas focadas em matemática. A IA pode dar explicações passo a passo e resolver equações rapidamente.

A inteligência artificial também estará disponível de forma experimental nos Estados Unidos e no Canadá nos óculos inteligentes Ray-Ban Meta. Com isso, será possível substituir o comando de voz pela IA, verificando o clima e obtendo informações em tempo real com a ajuda da inteligência artificial

Novo modelo de linguagem

Junto com a nova IA, a Meta lançou uma nova versão do seu grande modelo de linguagem (LLM) de código aberto, o Llama 3.1, que tem 405 bilhões de parâmetros (representações matemáticas que expressam as relações entre palavras). Isso coloca o modelo no mesmo patamar de IAs sofisticadas como o GPT-4.

O Llama tem código aberto e está disponível no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e é usado por pesquisadores e startups para ampliar e melhorar seus serviços de IA. A Meta não revela quais dados usou para treinar o Llama.