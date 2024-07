O ator e apresentador Márcio Garcia não teve o seu contrato renovado com a Globo e encerrará seu vínculo no final deste mês, após 15 anos de casa. Garcia estava sem novos projetos na casa desde julho de 2022, quando comandou opor um ano. Na última temporada do reality, foi substituído por Fátima Bernardes.

Agora, ele fica livre para negociar contratos em outras emissoras e serviços de streaming.

O novo ciclo de Garcia na Globo começou em 2009, quando ele retornou ao canal após apresentar o bem-sucedido O Melhor do Brasil, programa que animava as tardes de sábado da Record. Como ator, ele se destacou nas novelas Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013).