Polícia localiza carro de idoso achado morto no Jardim Europa, em SP

A Polícia Militar de São Paulo encontrou nesta terça-feira, 23, o carro de Carlos Alberto Felice, encontrado morto aos 77 anos em sua residência, no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, no dia 16 de julho. O veículo foi encontrado com as placas adulteradas, na zona sul da capital.

"Foi solicitada perícia dactiloscópica (análise e comparação de impressões digitais) para auxiliar nas investigações. O inquérito policial segue em andamento pela 1° Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT) do Deic para o total esclarecimento do caso", informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

No dia 16 de julho, o corpo de Felice foi encontrado na garagem da sua residência, na Rua Prudente Correia, no Jardim Europa. Ele estava com os pés e as mãos amarrados, coberto por um tapete e com lesões na cabeça. A casa estava revirada e o seu carro não foi localizado - o portão não tinha sinais de arrombamento. O idoso morava sozinho e os parentes mais próximos eram uma irmã e um sobrinho. Este segundo foi quem acionou a polícia, após não conseguir falar com o tio por cinco dias.

A suspeita é de que tenha ocorrido um roubo de alta quantia de dinheiro. Segundo a polícia, um amigo de Felice chegou a dizer que ele tinha R$ 3,5 milhões em casa, mas a polícia investiga se o idoso mantinha essa quantia no local. O caso é investigado como latrocínio pelo Departamento Estadual de Investigação Criminal e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as diligências estão em andamento "para o esclarecimento dos fatos".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria do crime, e a pasta não deu informações sobre a prisão de suspeitos.