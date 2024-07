Lenda do blues britânico, John Mayall, morre aos 90 anos

O multi-instrumentista John Mayall, conhecido como o "padrinho do blues britânico", morreu na última segunda-feira, dia 22, na casa onde vivia na Califórnia. A notícia foi confirmada pela família no Instagram do músico na manhã desta quarta, 24. A causa da morte não foi revelada.

De acordo com a nota, Mayall vinha enfrentando problemas de saúde, que o obrigou a se afastar dos palcos nos últimos anos. "Ele nos deu noventa anos de esforços incansáveis para educar, inspirar e entreter", lê-se na publicação. O músico deixa 6 filhos, 7 netos e 4 bisnetos.

Com a banda The Bluesbreakers, lendária nos anos 1960, tocou com guitarristas que viriam a se tornar ídolos: ninguém menos que Eric Clapton (após ele sair dos Yardbirds, em 1965), Mick Taylor (dos Rolling Stones), Peter Green e Mick Fleetwood (do Fleetwood Mac).

O status de "lenda" foi reconhecida em vida: Mayall foi homenageado em seu país OBE (Oficial do Império Britânico), alé de ter sido duas vezes indicado ao Grammy. Neste 2024, foi nomeado para o Hall da Fama do Rock & Roll.

Na nota, a família finaliza: "Continue tocando blues em algum lugar, John. Nós te amamos."