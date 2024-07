Tema da fome é o mais atual e desafiador da humanidade, diz Lula no G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira, 24, os impactos da globalização sobre a pobreza e apontou que o tema da fome é o tema mais atual e desafiador da humanidade. O presidente participa do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, plataforma que vai ligar regiões necessitadas a países e entidades que se propõem a financiar projetos locais.

"A globalização neoliberal agravou a questão da pobreza no mundo", frisou. "Nunca tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza."

Em evento que se segue ao lançamento do relatório "O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo (SOFI)", da FAO (Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que indicou recrudescimento da fome no mundo, o presidente afirmou que os dados apresentados são "estarrecedores".

De acordo com o petista, há "apartheid nutricional" no mundo, com o aumento da obesidade como tema crescente no problema da má nutrição.

O presidente disse que o pré-lançamento da Aliança é um dos momentos mais relevantes de seu mandato. "É um dos momentos mais relevantes do meu terceiro mandato", afirmou. "Damos um passo decisivo para colocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional."