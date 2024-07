João Gordo recebe 'bênção' de Caetano e recria música em versão punk; escute

João Gordo lançou na quarta, 24, uma versão punk de, música de 1969 de Caetano Veloso. A faixa, que ganhou a 'benção' de Caetano, integra um disco de releituras de João Gordo que será lançado ainda neste ano.

O cantor já havia adaptado para o punk músicas de Sidney Magal e Reginaldo Rossi, em 2022. Em maio, também fez uma versão de Coroné Antonio Bento, canção famosa na voz de Tim Maia.

O projeto começou na pandemia em parceria com o produtor Val Santos. No videoclipe de Atrás..., dirigido por Raul Machado, João aparece de camiseta colorida enquanto um áudio do próprio Caetano faz um elogio à adaptação.

"Achei genial. Gostei mesmo. Acho uma maravilha o João Gordo gravar no seu hard rock, post rock, super punk", diz.