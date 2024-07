PRF apreende contrabando de 129 mil cigarros eletrônicos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de 129 mil cigarros eletrônicos, em Vitorino (PR), na noite desta terça, 23. A mercadoria. cuja venda no Brasil é ilegal desde 2009, era transportada em um caminhão.

Ao ser abordado, o motorista, de 30 anos, informou aos policiais que o caminhão estava vazio. Mas após verificação, a equipe de agentes da PRF constatou a carga com cigarros eletrônicos de diversos tipos.

O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Guarapuava (PR), juntamente com o caminhão e a mercadoria apreendida, para o registro do crime de contrabando. Ele confessou que pegou a carga de cigarros eletrônicos em Céu Azul (PR) e a levaria até Pato Branco (PR).

O Paraná é o Estado que mais apreende esse tipo de contrabando no país e também foi responsável pela segunda maior apreensão de cigarros eletrônicos do ano, com 100 mil unidades apreendidas em Santa Terezinha de Itaipu (PR), em maio.