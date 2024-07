Como armas de fogo voltaram aos emojis do X, antigo Twitter

Na semana passada, o X, antigo Twitter, trocou o emoji usado para representar uma arma. A rede social trocou uma ilustração de uma arminha d'água verde por uma representação de arma de fogo, com uma pistola cinza e marrom.

A rede social, que tem como dono o bilionário Elon Musk, ainda não explicou o que motivou a mudança, mas esse é um movimento que vai contra a corrente das principais empresas de tecnologia do mundo, como Google, Apple e Meta. O Twitter havia feito a troca do revólver pela pistola d'água no ano de 2018, seguindo o exemplo das rivais.

Embora a empresa não tenha justificado a mudança, seu dono indica que se trata de uma decisão pessoal. No dia 19, Musk declarou que "A pistola d'água é burra e feia", acrescentando que representará a arma como ela "deveria" ser representada em todos os dispositivos.

Por enquanto, a atualização está disponível apenas na versão web do X - quem utiliza o aplicativo pelo celular ainda tem acesso à arminha d'água. De acordo com um post de Musk na rede social, porém, a alteração será levada aos aparelhos celulares em breve.

Ainda que emojis sejam universais, cada plataforma escolhe como representá-los visualmente. Assim, X e Facebook têm versões diferentes de uma mesma figurinha.

Histórico

A primeira empresa a abandonar o emoij da arma de fogo realista foi a Apple, informa o site Emojipedia. A alteração veio após o pedido, por uma associação norte-americana, de que a figurinha não fosse mais usada.

Em 2016, a empresa, junto com a Microsoft, se opôs à criação de um emoji de rifle que representasse o tiro esportivo. Em geral, o objetivo era impedir a associação da figurinha com ideias violentas e ainda abrir o diálogo sobre o controle de armas de fogo.

Desse modo, pouco a pouco, as redes sociais foram trocando o revólver em forma de emoji pela pistola d´água. Agora, Musk, que está mais alinhado com a direita americana, grupo historicamente favorável a posse de armamentos por civis, reverteu a representação.