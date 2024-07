Samu volta a funcionar no Rio

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no Rio de Janeiro foi retomado após ficar cerca de uma hora fora do ar durante a tarde desta quinta-feira (25). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o sistema ficou fora do ar devido à queda no sistema da operadora Oi.

O Samu atende casos de urgência e emergência, sendo financiado pelo governos federal, estadual e municipais, com o objetivo de melhorar o atendimento à população. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e pode ser acionado pelo número de telefone 192.

O Samu foi criado em 2003 e faz parte do Política Nacional de Urgências e Emergências. Ele atende a população nas residências, locais de trabalho e vias públicas.

As equipes do serviço são compostas por condutores socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos capacitados em atendimento de urgência de natureza traumática, clínica, cirúrgicas, pediátrica, gineco-obstétricas e psiquiátricas.