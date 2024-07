Grey'S Anatomy: quando vai ao ar o episódio com brasileira Bianca Comparato no Brasil?

O episódio da brasileira Bianca Comparato na 20ª temporada dejá tem data para ser exibido no País. O canal Sony Channel anunciou que passará o capítulo na próxima terça-feira, 30, às 22h.

Exibido originalmente nos Estados Unidos em março, o episódio traz Comparato como Maria Flor, uma brasileira que leva sua filha com hidrocefalia congênita para o hospital Grey Sloan Memorial. Aflita com a cirurgia delicada a que a menina é submetida, Comparato aparece em determinado momento do capítulo indo à capela e rezando em português pela recuperação da criança.

No Instagram, Comparato descreveu a participação como "a realização de um sonho", ressaltando o privilégio de "interpretar uma brasileira [e] mostrar nossa cultura para o mundo"; veja aqui .

Vale notar que, além da atriz, Grey's Anatomy conta com outro brasileiro na equipe: o produtor e roteirista Beto Skubs, já há três temporadas envolvido com a série.

A 20ª temporada, que foi encerrada em maio nos EUA, é exibida no Brasil com exclusividade no Sony Channel. Os anos anteriores, porém, podem ser vistos no Disney+.