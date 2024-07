Iza volta às redes sociais após traição e reflete sobre gravidez: 'novo significado'

A cantora Iza comemorou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado nesta quinta-feira, 25. Em sua volta para as redes sociais após ter terminado o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima por ter sido traída, a artista refletiu sobre a gravidez.

No Instagram, ela compartilhou: "Nesse Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, parei para refletir mais uma vez que sou muito abençoada por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta".

Iza explicou também sobre entender seu lugar de representação na comunidade negra, sendo alguém que se sente inspirada por outras mulheres. "Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse".

"E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim", finalizou a artista.

Entenda o caso

No último dia 10, Iza anunciou pelas redes sociais o fim de seu relacionamento com o volante do Mirassol, Yuri Lima. A cantora revelou que foi traída pelo ex-namorado e garantiu o fim do namoro, mesmo estando grávida de seis meses.

No vídeo postado em seu Instagram, a cantora explica que descobriu que Yuri tinha um caso. Isso aconteceu após a amante tentar vender os prints das conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias, que, em vez de publicar a notícia, repassou as informações para a cantora.