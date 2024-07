Golpe da maquininha no Morumbi: três suspeitos São presos com 166 cartões

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de aplicarem golpes com maquininhas de pagamentos nos arredores do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na quarta-feira, 24. O grupo estaria abordando torcedores que estavam na região para assistir ao jogo entre São Paulo e Botafogo, ocorrido naquela noite, se passando por vendedores de bebidas. Um quarto membro fugiu do local.

No veículo dos suspeitos foram encontrados 166 cartões de diferentes bancos e seis maquininhas com indícios de adulteração. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um integrante do grupo trocava o cartão do cliente por outro de igual modelo na hora que ele ia efetuar o pagamento. Os aparelhos adulterados seriam usados para clonar a senha das vítimas.

O material foi apreendido pela Polícia Civil, que tenta localizar vítimas dos golpistas. Como não houve representação criminal, os três suspeitos prestaram depoimento e foram liberados na sequência. O caso foi registrado como estelionato pelo 89.º Distrito Policial (Jardim Taboão).