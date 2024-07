Apresentação de Lady Gaga nas Olimpíadas de Paris foi pré-gravada

A cantora americana Lady Gaga se apresentou na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira, 26. Ela foi a primeira artista a se apresentar na festa. No entanto, a participação de Lady Gaga foi pré-gravada.

Até o momento, não se sabe o motivo da performance da artista ter sido gravada e não ao vivo. Relatos da imprensa internacional relataram que Gaga gravou sua participação cerca de três horas antes da cerimônia começar. A cantora também não cantou ao vivo, optou por dublar.

Decepcionado, um brasileiro que acompanhava a cerimônia em Paris postou um vídeo em que a ausência de Gaga durante o momento da festa fica evidente.

Nas imagens, Lady Gaga apareceu às margens do Rio Sena, onde a cerimônia ocorreu. Ela cantou a canção Mon Truc en Plumes em homenagem ao bailarino, ator e cantor francês Zizi Jeanmaire.

Ao lado da cantora, oito bailarinos carregavam leques com plumas rosa que ajudaram a compor o figurino da cantora, um roupa da marca Dior.

"Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma conexão muito especial com os franceses e com o canto de música francesa. Eu não queria nada mais do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e a música francesas e, em uma ocasião tão importante, lembrasse a todos de uma das cidades mais mágicas do planeta: Paris", escreveu Lady Gaga em sua conta no X, logo após sua participação ser exibida.