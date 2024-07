Perifacon 2024: destaques, painéis e convidados especiais

A Perifacon está de volta, pela primeira vez com uma programação que se estende durante todo o final de semana. A quarta edição da chamada "convenção nerd das favelas" será realizada nos dias 27 e 28 de julho, na Fábrica de Cultura Diadema, e contará com a presença de nomes, como o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o rapper Rashid e o ator Babu Santana.

Com a expectativa de receber aproximadamente 10 mil pessoas por dia, a edição mais ambiciosa do evento segue com o intuito de descentralizar o acesso à cultura e se conectar com a periferia. "Quando a gente entrega uma convenção nerd com essa estrutura, a gente mostra que a periferia é potência. A gente mostra que é capaz de executar vários e vários projetos, inclusive a própria Perifacon", afirmou Andreza Delgado, a cocriadora do evento.

Mais uma vez, o evento conta com a presença de empresas de diferentes segmentos culturais. A Max, por exemplo, leva ao evento dois painéis: um dedicado à série Cidade de Deus: A Luta Não Para, com a presença do diretor Aly Muritiba e os atores Alexandre Rodrigues e Eli Ferreira; e outro celebrando os 10 anos da animação brasileira O Irmão do Jorel. Mas a programação ainda dá espaço para novidades da Turma da Mônica, Globoplay, Star Original Productions, Companhia das Letras, Editora JBC, além de um bate-papo sobre o recém-lançado Deadpool & Wolverine.

Aliás, Delgado promete uma surpresa neste último painel. "O Ryan [Reynolds] e o Hugh [Jackman] ficaram muito interessados no evento", contou, mantendo o mistério. Quando eles estiveram no Rio de Janeiro, ela teve a chance de apresentá-los à Perifacon. "Eles disseram 'a gente sente que deveria estar aí com vocês'"; veja aqui .

Quadrinhos sempre presentes

Ainda que a presença do audiovisual brasileiro seja grande, a quarta edição da Perifacon não perde de vista sua origem como feira de quadrinhos. Por isso, nesse ano, o evento recebe no Beco dos Artistas 140 nomes, vindos de 12 estados diferentes. Neste ano, porém, artistas que não puderam estar fisicamente em São Paulo também participam virtualmente.

Além disso, o evento dedica painéis também para as HQs, com a presença de Ed Piskor, organizador dos quadrinhos de Hip Hop Genealogia, e de Gabriel Bá, conhecido por Umbrella Academy e a adaptação do romance de Milton Hatoum, Dois Irmãos.

Com atrações diversas, como concurso de cosplay e bate-papos sobre política na cultura pop, a relação entre o pixo e a cidade e a produção de games independentes no Brasil, a Perifacon 2024 acontece de nos dias 27 e 28 de julho, na Fábrica de Cultura Diadema. A entrada é gratuita.

Serviço - Perifacon 2024

Datas: 27 e 28 de julho

Horário: No sábado, de 12h às 22h); no domingo, de 12h às 20h

Local: Fábrica de Cultura de Diadema (R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 - Centro, Diadema)

Entrada: Gratuita, basta retirar os ingressos na Sympla