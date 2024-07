Usando cores do Brasil, Hailey Bieber exibe barriga de gravidez ao lado de Justin

O cantor Justin Bieber publicou novas fotos com Hailey Bieber neste sábado, 27. Entre elas, a influenciadora - que espera o primeiro filho do casal - aparece usando um look com as cores do Brasil: uma camisa de tricô amarela, com gola verde e um boné, também da cor verde.

Na imagem, Hailey aparece segurando a barriga. Hailey Bieber é filha da brasileira Kennya Deodaton, designer nascida em uma família da alta sociedade. Os avós de Hailey são Eumir Deodato, pianista e produtor carioca que fez parte da Bossa Nova, e a mineira Rute Almeida.

A influenciadora tem três tatuagens em homenagem ao País: uma escrito "Minas Gerais", no tornozelo, celebrando a avó, e as palavras "gente", no quadril, e "beleza", no pescoço.

Recentemente, Hailey Bieber confessou que conseguiu esconder a gravidez da imprensa nos seis primeiros meses. À W Magazine, disse ter usado moletons e casacos largos para disfarçar. "Eu não tinha barriga até os seis meses de gravidez, que foi quando anunciei", revelou.