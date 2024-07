Mãe de Virginia sofre acidente durante gravação e é atendida no SBT

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, passou por um susto durante as gravações do programa Sabadou, do, nesta sexta, 26. A influencer contou, via Instagram, que Margareth tropeçou, caiu e arrancou a unha do pé.

A própria Margareth explicou o acidente no vídeo gravado pela filha, no ambulatório da emissora: "Eu fui lá atrás [no lounge] depois que acabou o programa, para pegar meu celular e o óculos. Tem uma barra de ferro lá. Eu não vi, bati no ferro e aí eu caí de joelho, se não, ia bater minha cara."

Depois do susto, as duas riram da situação.

Recentemente, Virginia e Zé Felipe, marido da influenciadora, presentearam Leonardo com um barco avaliado em mais de um milhão de reais. O cantor, sogro de Virginia, celebrou 61 anos na Fazenda Talismã, em Goiás, acompanhado da família.