Três pessoas são atropeladas por carro na ciclovia da Praia de Copacabana

Um motorista invadiu a ciclovia da orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (27) por volta das 17h, e atropelou três pessoas.



Dois homens, ainda não identificados, tiveram ferimentos leves. Já Evelin Neves, de 25 anos, teve fratura exposta e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.



Segundo informações iniciais, o motorista, um idoso, teria perdido o controle do veículo na Avenida Atlântica, invadindo a via reservada para ciclistas.



Policiais do 19º BPM (Copacabana) estiveram no local e conduziram o condutor à 12ª DP (Copacabana). Até as 19h30, o carro permanecia no local aguardando perícia da Polícia Civil.



O Centro de Operações informou que o trânsito estava intenso em uma faixa da Avenida Atlântica, na altura da Rua Santa Clara, sentido Leme.



O atropelamento aconteceu em um dos pontos turísticos mais procurados na cidade do Rio de Janeiro. Por causa do bom tempo e por ser fim de semana, a ciclovia e o calçadão de Copacabana ficavam lotados de pedestres e ciclistas.