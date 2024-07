Mostra Ecofalante apresenta 122 filmes a partir de quinta-feira

Com temas envolvendo a relação do homem e o ambiente em que vive, a Mostra Ecofalante de Cinema chega à sua 13ª edição. Mais importante evento sul-americano para a produção audiovisual ligada às temáticas socioambientais urgentes e atuais, a mostra vai de 1º a 14 de agosto, na capital paulista, apresentando 122 filmes de 24 países.

“A Mostra Ecofalante de Cinema chega à sua 13ª edição ocupando um lugar especial no calendário cultural de São Paulo”, disse o diretor da mostra, Chico Guariba.

“Nossa programação abraça temas cruciais para a sociedade brasileira, incluindo a preservação da Amazônia, os direitos dos povos originários, a desigualdade social e o racismo estrutural”, explicou em entrevista à Agência Brasil.

Uma das principais atrações do festival deste ano é o especial emergência climática, que apresentará filmes como Arrasando Liberty Square, de Katja Esson, sobre gentrificação climática; Filhos do Katrina, de Edward Buckles Jr, obra premiada no Festival de Tribeca, e que aborda os efeitos do furacão Katrina em Nova Orleans (EUA); e o longa francês Uma Vez Que Você Sabe, de Emmanuel Cappelin, que aborda o iminente colapso do planeta.

Outro destaque é a mostra histórica, que reúne obras clássicas de três cineastas mulheres latino-americanas: De Certa Maneira, da cubana Sara Gómez; Araya, da venezuelana Margot Benacerraf; e Amor, Mulheres e Flores, da colombiana Marta Rodríguez e Jorge Silva.

Novidade

A grande novidade na edição deste ano é a criação da mostra competitiva Territórios e Memória, que reúne uma seleção de 27 filmes nacionais. O objetivo é abrir espaço para o crescimento de obras audiovisuais brasileiras de caráter socioambiental e ampliar as discussões sobre os diferentes territórios do Brasil.

“A Mostra Competitiva Territórios e Memória é dedicada exclusivamente a produções brasileiras que abordam questões socioambientais e refletem sobre temas locais e territoriais, ampliando a diversidade de perspectivas e enfoques. Além disso, continuam em destaque a Competição Latino-americana, que reúne filmes de sete países da América Latina, abordando temas como racismo, migração e preservação florestal, e o tradicional Concurso Curta Ecofalante, exibindo curtas-metragens de estudantes de universidades e cursos livres de cinema de nove estados brasileiros”, disse Guariba.

Outra novidade é a homenagem aos 30 anos do Instituto Socioambiental (ISA), organização dedicada a defender o meio ambiente, o patrimônio cultural e os direitos dos povos indígenas. Para essa homenagem, nove filmes foram selecionados, entre eles, a estreia mundial de Mapear Mundos, da diretora Mariana Lacerda. A exibição desse filme, agendada para o dia 3 de agosto, será acompanhada por uma roda de conversa com a equipe do filme.

“Essa retrospectiva destaca o papel crucial das organizações da sociedade civil na defesa dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente no Brasil”, explicou o diretor do festival.

Debates

Além dos filmes, a mostra promove ainda seis debates que vão discutir temas como inteligência artificial, emergência climática, cidades resilientes, direitos trabalhistas e taxação dos super-ricos. Também estão previstos bate-papos com especialistas da área cinematográfica e estreias de filmes brasileiros que contarão com a presença da equipe e dos atores.

O festival promove ainda o primeiro encontro A Sustentabilidade na Indústria Audiovisual, que acontece na manhã do dia 9 de agosto. O evento propõe uma discussão sobre a extensão da implementação de práticas sustentáveis na indústria cinematográfica brasileira.

“O evento reunirá profissionais de diversos setores em duas mesas de discussão, onde serão compartilhadas experiências bem-sucedidas e os desafios enfrentados na implementação desse tipo de iniciativa”, explicou Guariba.

Depois de passar pela capital paulista, a Mostra Ecofalante será apresentada em Brasília, Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre e municípios do interior de São Paulo.

“Esse passo reflete nosso compromisso em democratizar o acesso ao cinema e alcançar um público diversificado em todo o país”, disse o diretor do festival.

A Mostra Ecofalante é gratuita e acontece em salas do Reserva Cultural, Circuito Spcine Lima Barreto (Centro Cultural São Paulo), Cine Satyros Bijou, Nave Coletiva, Circuito Spcine Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e 15 unidades do Circuito Spcine localizadas nos Centros Educacionais Unificados (CEUs). Mais informações sobre o evento e sua programação podem ser consultadas no site da mostra.