Uma sessão do filmefoi interrompida por conta de uma briga em um cinema em São Vicente, no Litoral de São Paulo, na noite do último sábado, 28. Um vídeo com imagens do momento circula nas redes sociais desde então.

Duas pessoas começaram a discutir e os ânimos se acirraram durante o longa. Quando a exibição do filme foi pausada, alguns dos presentes chegaram a reclamar pedindo o dinheiro de volta, e houve coro de "volta o filme".

O Estadão buscou contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo a respeito do caso, mas ainda não obteve retorno. O Cine Roxy, localizado no Brisamar Shopping, onde ocorreu a confusão, enviou a seguinte nota:

"Houve um desentendimento entre clientes, nada em relação ao cinema. Assim que foi verificada a confusão, a sessão foi interrompida, os seguranças do cinema e do shopping intervieram e colocaram os dois pra fora da sala até a chegada da polícia, nas docas do Brisamar. Logo após a saída deles da sala de exibição, a sessão foi retomada normalmente, sem incidentes."