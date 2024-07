Morre aos 60 anos Ernesto Rodrigues, ex-repórter fotográfico do 'Estadão'

Morreu, na noite de domingo, 28, o fotojornalista Ernesto Rodrigues, aos 60 anos. O fotógrafo, que teve passagens pore algumas publicações do interior do Estado, enfrentava um câncer no fígado, diagnosticado em março. Ele deixa uma filha de 16 anos.

Conhecido por amigos como Netão, Ernesto morreu no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde estava internado havia cerca de 15 dias para o tratamento do câncer. De acordo com a irmã Émeri Rodrigues, ele teve complicações causadas por cirrose hepática e insuficiência renal.

O fotojornalista era natural de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. Era filho do advogado Tércio Rodrigues e da professora Aliciene Maria Avelino Rodrigues.

No Estadão, Ernesto trabalhou entre 2002 e 2013 e participou de grandes coberturas. Depois, voltou à Folha de S.Paulo, onde já havia trabalhado na década de 1990. Nos últimos anos, fez trabalhos como fotógrafo freelancer.

Em nota, a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo (Arfoc) lamentou a morte de Ernesto. "Sabemos como o Netão era um excelente repórter fotográfico e um amigo para todas as horas, que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo e trabalhar com ele."