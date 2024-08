Ana Paula Arósio ressurge em publicidade, mas web pede mesmo por volta às novelas

Após um longo hiato, Ana Paula Arósio reapareceu em uma campanha publicitária para uma rede de farmácias. Na última segunda-feira, 29, fotos da parceria começaram a circular, reacendendo o interesse pelo nome da atriz e, posteriormente, o vídeo completo foi divulgado. "Eu já estive nos holofotes e hoje eu escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é a minha natureza que escolhe o caminho", narra Ana Paula no vídeo publicado no perfil do Instagram da rede.

A atriz, que completou 49 anos no último dia 16, estava afastada da televisão há quase 15 anos, fazendo apenas aparições pontuais enquanto preservava uma vida discreta na Inglaterra. No comercial, Ana Paula faz uma alusão a sua escolha em deixar o glamour da televisão como uma busca por saúde e bem-estar: "Os personagens ficaram nos roteiros e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com minhas próprias mãos. Minha rotina de força, de energia, de beleza e de alegria, todas se complementam na construção da minha história. Cultivo todo dia o momento de bem-estar e liberdade. Porque no final do dia, sua saúde e felicidade dependem de cada uma das suas escolhas. Por isso, viva a saúde do seu jeito com doses diárias de saúde para seu bem-estar".

O vídeo em de tons alegres e imagens envoltas de natureza e uma estética leve, mostra imagens da atriz em momentos cotidianos, enquanto apresenta alguns produtos da rede de farmácias.

Após o hiato de quase 15 anos, agora, fãs pedem pela volta da atriz às telinhas. Resta saber se este é o pontapé inicial para um retorno à dramaturgia.

Escolha pela vida reclusa

Ana Paula Arósio está longe das novelas há 16 anos. Após protagonizar Ciranda de Pedra (2008), fez sua última aparição na minissérie Na Forma da Lei (2010).

Em uma última polêmica, Arósio estava escalada para estrelar Insensato Coração (2011), mas desistiu antes das gravações, gerando tensões com o autor Gilberto Braga. A atriz justificou sua saída como "uma resolução pessoal, de ordem particular". Após viver no interior de São Paulo até 2013, Ana Paula mudou-se para a zona rural de Swindon, na Inglaterra, com o marido, mantendo-se distante do mundo artístico e optando por uma vida afastada da mídia.

A escolha por uma vida reclusa após romper com a Globo, levou a atriz a ter aparições públicas cada vez menos frequentes: em um comercial de banco, em 2020, e no livro do fotógrafo Jairo Goldflus, em novembro de 2022.