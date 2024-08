Idoso morre e filha fica ferida após ataque com faca em casa na zona sul de SP

Um idoso, de 77 anos, e sua filha, de 36, foram esfaqueados dentro da residência na Rua Vicenzo Gali, no bairro Eldorado, zona sul de São Paulo, na noite de terça-feira, 30. No local, os policiais militares encontraram as vítimas feridas. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos. Já a mulher foi socorrida em situação grave.

"O resgate foi acionado e o óbito do idoso constatado no local. A mulher foi levada ao Hospital São Luís, onde permanece internada", afirma a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os celulares das vítimas foram apreendidos. Ainda durante as investigações iniciais, um homem, de 39 anos, foi identificado e é investigado por envolvimento no crime, de acordo com a SSP.

Ainda segundo a polícia, as investigações do caso prosseguem pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio (tentado e consumado) no 98° DP (Jardim Miriam), que solicitou assessoramento ao DHPP", disse a SSP.

A policia requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML), cujo os laudos serão analisados, assim que finalizados. A investigação segue em andamento.