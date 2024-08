'Round 6' divulga teaser e data da segunda temporada

Round 6, bem-sucedida produção da Netflix, vai ganhar uma nova temporada com data confirmada nesta quarta-feira, 31. A série tem sequência a partir do dia 26 de dezembro. Também foi divulgado um vídeo que promete aguçar a curiosidade do público. A série sul-coreana Round 6, da Netflix, fez um grande sucesso mundialmente, com mais de 1,6 bilhão de horas assistidas em 28 dias desde a estreia. No programa - que pode ser categorizado como um game show de horror - os participantes lutam por um prêmio bilionário para solucionar seus problemas financeiros. Porém, há uma disputa de morte para conquistá-lo.