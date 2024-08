Nadja Haddad fala sobre dificuldades com a cirurgia do filho: 'Vamos voltar a sorrir'

Nadja Haddad compartilhou um momento difícil que passa atualmente junto do marido, Danilo Joan: o filho José, de três meses, passou por uma cirurgia nas alças do intestino, na noite de sexta-feira, 26. "Enfrentamos momentos desafiadores", disse, em suas redes sociais, na quarta-feira, 31 de julho.

Danilo detalhou mais sobre o procedimento realizado no filho: "O José teve que fazer uma cirurgia de urgência, [por causa] de uma inflamação muito forte nas alças do intestino, teve que reposicioná-las também. O apêndice estava sendo estrangulado também por conta de uma hérnia, e o rim demorou para funcionar", explicou.

"Estamos contando com suas orações. Nós temos certeza de que vamos sair daqui com o José nos nossos braços e glorificando a Deus", concluiu. José é fruto de um parto prematuro extremo realizado em abril, junto do gêmeo Antonio, que veio a morrer em 12 de maio.

O filho da jornalista e do prefeito atual de Cajamar, seguiu internado na UTI neonatal após seu nascimento. Nadja explicou sobre o estado de José após o procedimento: "Ele voltou a ser entubado, está sedado, mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas".

"No lugar dessa carinha de choro vai ser uma cara de sorriso, risos em abundância, como a gente estava vivendo e vamos voltar a viver. Só temos a agradecer porque o José está respondendo muito bem", disse Nadja. Ela completou que a sedação seria retirada na quinta-feira, 1º de agosto.

"A gente agradece muito a todos. Por favor, continuem orando", finalizou a jornalista.