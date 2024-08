Zé Felipe resgata Maria Flor de afogamento na piscina: 'Pulei com tudo'

Zé Felipe relatou sobre um "susto" recente que tomou com a filha mais nova, Maria Flor, de um ano de idade, que tropeçou em um dos degraus mais fundos da piscina e começou a se afogar. "Pulei com tudo na água", disse, em suas redes sociais, na quinta-feira, 1º.

O marido de Virgínia Fonseca brincou com a situação com a filha, mas explicou que ficou preocupado, e que pulou na água com todos os seus pertences em mãos: "[Ela] começou a afogar, pulei de tênis e tudo dentro da água. [Com] o telefone, o tênis, com tudo".

A família, que se mudou recentemente para uma nova mansão, estava na piscina com cascata do imóvel, quando a criança caiu para o fundo: "Tem que tomar cuidado. Deu sorte que eu pulei, da próxima vez vou deixar você tomar pelo menos um caldinho", disse ele, brincando, à Maria Flor. Os dois também são pais de Maria Alice, que completou três anos recentemente, em festa com decoração temática e show do cantor Leo Santana.

O imóvel é localizado em Goiânia, Goiás, e possui mais de 7 mil metros quadrados. Além da piscina, a propriedade possui sauna, academia, e até salão de beleza. A mudança para a chamada de "Casa das Marias" (por causa das filhas do casal, que possuem o primeiro nome "Maria"), ocorreu na segunda-feira, 29 de julho.