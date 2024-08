Camila Pitanga relata conforto com sua sexualidade e libido: 'Quero estar viva'

Camila Pitanga revela que está no processo para descobrir mais sobre sua sexualidade e sua libido. "Quero estar viva, em movimento", diz, em sua entrevista realizada para o, videocast do jornal, na sexta-feira, 2.

A atriz, que já esteve em um relacionamento sáfico com a artesã Beatriz Coelho, comenta que não se vê "em uma caixinha", e que entende o campo da sexualidade como um descobrimento: "A gente não se desenvolve fazendo um esporte? Uma dança? Na sexualidade também". "Tem o tantra, a terapia orgástica que fiz, um mergulho para entender como eu sinto, como e por que", continua.

Para ela, a vida sexual é algo que considera ser aberta, especialmente com relação à libido. "A sexualidade que nos entregam é um pacote bem restrito. Quero estar viva, em movimento. Para início de conversa, pouco a gente fala de sexo, né? E eu adoro falar de sexo", diz.

"Quando a gente transa com outra pessoa, de alguma maneira, é importante esse diálogo, essa doação que você faz para o outro e que você recebe. Quando está no processo terapêutico como o que eu vivi, percebe que tem algo só com você", comenta, exemplificando seu relacionamento de três anos com o crítico de teatro e professor de filosofia Patrick Pessoa.

"É um encontro bonito. Tem desejo, troca e escuta. Tem sido pensar a vida sem estar no território da disputa. Quem está certo? Quem está errado? Não é sobre isso", finaliza, sobre ele.