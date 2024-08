Matinas Suzuki Jr. deixa a Companhia das Letras

O Diretor Executivo de Operações (COO) do Grupo Companhia das Letras, Matinas Suzuki Jr., deixará sua posição em 2025, após 14 anos de atuação, para seguir com projetos pessoais. Quem assume a posição de Matinas é Mariana Zahar Ribeiro, ex-Diretora Executiva da Editora Zahar, por mais de vinte anos.

Ao lado de Luiz Schwarcz, fundador e CEO da Companhia das Letras, conduziu o lançamento do selo Jornalismo Literário, em 2007, e liderou a chegada da editora Penguin, com o selo Penguin-Companhia, em 2010. Desde então, participou de todas as fusões e aquisições da empresa.

Luiz Schwarcz comentou sobre a saída de Suzuki como COO do grupo: "Matinas foi meu braço direito nesses anos todos. Sua atitude empreendedora e dedicação total à Companhia marcaram não só a vida da empresa e de sua equipe, mas a minha também, e em grande medida. Perco o convívio diário com um grande amigo, que me fará muita falta".

Mariana, que entrará como COO da Companhia das Letras em 2025, após a saída de Suzuki, é formada em Produção e Design Industrial pela PUC-Rio e possui um MBA Executivo em Administração Geral e Gestão pela Universidade de Oxford.

Mariana teve um papel crucial na defesa dos livros durante o episódio de censura na Bienal do Livro de 2019, quando a Prefeitura do Rio tentou recolher obras com temática LGBTQIA+. Como vice-presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), esteve na linha de frente das negociações, lutando pela liberdade de expressão e pelo direito à diversidade na literatura. Sua experiência foi fundamental para enfrentar a censura, reforçando a Bienal como um símbolo de inclusão.

"A entrada da Mariana Zahar no lugar do Matinas trará renovação e uma visão muito forte e particular da gestão de empresas editoriais, o que me deixa muito otimista", completa o fundador.

Além de Luiz Schwarcz (CEO e fundador), comandam também a diretoria do grupo: Lilia Schwarcz (Diretora e fundadora), Julia Schwarcz e Otávio Marques da Costa, (Publishers), Ana Paula Rocha (CFO), Mariana Zahar (COO) e Mariana Figueiredo (CMO).