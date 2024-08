Pessoas em situação de rua espancam jovem no Parque de Madureira

Rio - Diogo Antônio Campos Guerra, de 22 anos, foi espancado por um grupo de pessoas em situação de rua e dependentes químicos no Parque Madureira, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, na noite de quinta-feira (1º). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde recebeu o primeiro atendimento.



Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o paciente seria transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar. No entanto, ele foi encaminhado à unidade apenas para realização de tomografia e avaliação por médico especialista. Após esses procedimentos, ele retornou para ao hospital de origem, onde seguirá recebendo os cuidados.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados pelo próprio rapaz, que procurou uma equipe que estava nas imediações da saída 7 do parque, e relatou as agressões.



"O 9° BPM (Rocha Miranda), responsável pelo patrulhamento no Parque Madureira, realiza um trabalho preventivo de revistas e abordagens a pessoas visando a apreensão de materiais perfurocortantes e coibir o cometimento de roubos e furtos a patrimônio público e privado na área do parque", informou a corporação em nota.

O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).