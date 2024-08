Rio de Janeiro terá tempo firme no fim de semana

Rio - O fim de semana na cidade do Rio terá céu claro, sem chance de chuva e com ventos moderados. Nesta sexta-feira (2), segundo o Sistema Alerta Rio, a temperatura máxima prevista é de 30°C e mínima na casa dos 14°C.



O tempo bom, que deve seguir durante o fim de semana, é resultado da influência de um sistema de alta pressão que atua no oceano. A partir do fenômeno, o céu deve variar entre aberto e parcialmente nublado e sem previsão de chuva.



Previsão para o fim de semana



Sábado: Máxima de 31°C, mínima de 13°C

Domingo: Máxima de 32°C, mínima de 15°C

Segunda-feira: Clima estável, sem chuva

Terça-feira: Clima estável, sem chuva