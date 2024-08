Homem reage a assalto e suspeito é atropelado por caminhão no Brooklin

Uma tentativa de assalto acabou com a vítima baleada no ombro e o suspeito atropelado por um caminhão na Rua Nicolau Barreto, esquina com a Rua Gabriel de Lara, na Vila Cordeiro, na região do Itaim Bibi e do Brooklin, zona sul de São Paulo. Uma câmera de segurança filmou a ocorrência e oteve acesso às imagens, registradas pela startup de segurança privada Gabriel. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso ocorreu nesta segunda-feira, 29. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o homem baleado foi socorrido ao pronto-socorro do Campo Limpo e o suspeito da tentativa de assalto ainda não foi identificado e localizado. O vídeo mostra que ele fugiu com a ajuda de um comparsa.

O caso está sendo investigado pela 96º Distrito Policial (Cidade Monções). "As diligências estão em andamento para identificar e prender os autores", diz a SSP. Como mostrou o Estadão, o Itaim Bibi teve alta de roubos no último ano.

Entenda o que aconteceu

Conforme registro policial, dois homens, de 35 e 44 anos, foram abordados por dois suspeitos em motocicletas - um deles estava armado e anunciou o assalto. A vítima de 35 anos entrou em luta corporal com um dos assaltantes e foi atingida por um disparo no ombro.

Também durante a luta, um dos suspeitos foi empurrado pela vítima e acabou atropelado por um caminhão. Aparentemente sem grandes ferimentos, o homem se levantou e escapou em seguida com o comparsa.