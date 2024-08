César Menotti mostra como ficou seu ônibus após acidente: 'Mais um livramento'

O cantor sertanejo César Menotti publicou um vídeo mostrando o estado do ônibus em que ele estava após um acidente na rodovia BR-262, na altura do km 151 em São Domingos da Prata, município em Minas Gerais, na manhã de sábado, 3. Veja acima.

"Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor", escreveu o cantor, dupla de Fabiano, em publicação no Instagram. "Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada", completou.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da dupla sofreu uma colisão com duas carretas, cujos motoristas ficaram feridos. Os dois receberam atendimento no local e a pista foi totalmente interditada. Em seu post, Menotti também desejou melhoras aos motoristas.

No vídeo, é possível ver que o ônibus quase caiu de um viaduto na rodovia. As imagens também mostram os caminhões, que tiveram a parte da frente praticamente destruída pela colisão.

No sábado, a assessoria da dupla informou ao Estadão que todas as pessoas da equipe passam bem, incluindo César Menotti. Fabiano não estava no veículo. A causa do acidente, segundo nota, ainda será apurada.