Linha 2-Verde do Metrô de SP: obras interferem na circulação de trens; veja quando

Os trens da Linha 2-Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) estão circulando com velocidade reduzida neste domingo, 4. De acordo com a companhia, o motivo da operação diferenciada é a realização de obras de expansão da transferência entre as estações Consolação e Paulista. As outras linhas do Metrô funcionam normalmente neste momento, conforme a companhia.

Ainda segundo o Metrô, o embarque ao longo do dia está sendo feito somente em uma plataforma nas estações Consolação, Trianon-Masp e Brigadeiro. Desta forma, o passageiro deve ficar atento ao destino dos trens.

Também é aconselhado que as pessoas busquem trajetos alternativos para facilitar a chega ao seu destino.

Novas interferências

A redução de velocidade em trens da Linha 2-Verde deve se repetir outros domingos em razão das obras, mas o Metrô ainda vai confirmar as datas.

Para mais informações, ligue para 0800 770 77 22.