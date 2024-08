Zélia Duncan acorda antes do sol nascer para corrida em sua homenagem e dá dicas

Zélia Duncan realizou, neste domingo, 4, o evento Corra Por Uma Causa, organizado por ela para celebrar os seus 60 anos de idade, que serão completados em outubro. A corrida faz parte do Festival Olímpico Parque Time Brasil, que está sendo realizado no Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo.

Antes da corrida, a cantora publicou um vídeo no Instagram mostrando que acordou antes mesmo do sol nascer e que já estava preparada para a maratona. "Bom dia para você que já acordou, que já está com a roupinha de correr. Eu estou com meu bonezinho da sorte, que eu corri minha maratona em 2010?, disse ela.

Depois da corrida, por volta de 11h, ela deu início a um show no Arena Parque Time Brasil, dentro do parque, que contou com a participação de Fernanda Abreu e Liniker. "Estou animada, cantei ontem, amei o show de ontem e hoje tem outros dois. Mas, antes, a corrida", celebrou a artista.

Zélia também aproveitou para dar dicas aos participantes: "Não coma nada que você não está acostumado a comer para comemorar a corrida, não faça isso. Coma pão, é uma boa, um carboidrato, uma proteína, não coma demais para curtir sua corrida direito."

"Boa corrida, a gente se vê lá. Se eu não conseguir abraçar todo mundo, na hora que eu for cantar é a minha maneira de abraçar vocês", continuou. "E olha só: tem uns amigos meus dizendo assim: 'a gente vai caminhar, eu te encontro lá e a gente conversa'. Não. Caminha focado, sem ficar conversando muito. Na volta, vai ser a maior social."