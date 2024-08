Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 12 milhões

O concurso 2.757 da Mega-Sena não teve acertadores e a previsão de premiação para o próximo sorteio é de R$ 12 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 2.757 foram: 01 - 21 - 37 - 40 - 51 - 54



A faixa de cinco teve 32 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 71.775,30. Já 2.000 apostadores acertaram quatro números e cada um embolsará R$ 1.640,57.

As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (6), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.