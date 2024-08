Governo de SP entrega balsa que faz travessia entre Santos e Guarujá reformada por R$ 8,5 mi

O Governo de São Paulo entregou na sexta-feira, 2, a embarcação FB-27, para a operação na travessia entre Santos e Guarujá. Com capacidade para transportar 44 veículos e 216 pedestres, o equipamento já está em operação na Baixada Santista. O custo investido para a reforma e modernização da balsa foi de R$ 8,5 milhões.

O trabalho de reforma inclui a recuperação da estrutura e substituição do chapeamento do casco, além da revisão dos equipamentos de navegação e comunicação.

Também faz parte a instalação de novas rampas quebra-mar, extintores de incêndio, bote de salvamento e serviço, coletes salva-vidas, bóias, substituição do sistema elétrico de iluminação, de comando e de monitoramento de motores e reversores, segundo o governo.

A travessia Santos-Guarujá, que atravessa por 450 metros o canal do Porto de Santos, atingiu média diária de mais de 20 mil usuários, e é considerada uma das maiores travessias do mundo em volume de demanda, de acordo com o Estado.

O sistema é composto por duas linhas de navegação: uma travessia mista (para pedestres, ciclistas e veículos) e outra exclusiva para veículos.

Atualmente, também a travessia São Sebastião-Ilhabela está sendo reformada, com investimentos de R$ 6,9 milhões para o atracadouro de São Sebastião e R$ 6,3 milhões para o de Ilhabela. A previsão é que sejam finalizadas entre agosto e setembro.

Plano de privatização

"Esta é a oitava balsa que entregamos reformada e modernizada desde o início desta gestão. Outras três serão entregues até setembro, totalizando R$ 80 milhões em investimentos apenas em embarcações", disse Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O governo reforçou que o serviço de Travessias, que inclui oito linhas operadas pelo Departamento Hidroviário, está sendo preparado para atrair investimentos privados.

"A consulta pública para a parceria público-privada está em fase de preparação e deve ser aberta no próximo trimestre, com o lançamento do edital previsto para o início do próximo ano", afirma o governo estadual.