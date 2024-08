Museu do Louvre comenta na foto icônica de Rebeca Andrade nas Olimpíadas

O Museu do Louvre reagiu à foto da ginasta Rebeca Andrade no pódio, sendo reverenciada pelas americanas Simone Biles e Jordan Chiles, que foi postada pela conta oficial das Olimpíadas de Paris 2024 no X (antigo Twitter). A interação aconteceu na segunda-feira, 5.

A foto mostra Rebeca celebrando seu ouro pelo Brasil, no solo, enquanto Biles e Jordan estão agachadas ao seu lado. "Isso é tudo", escreveu a conta dos jogos, em inglês. "Talvez devêssemos pendurar no Louvre", brincou a conta oficial do Museu, respondendo à foto.

Usuários responderam à brincadeira do museu, pedindo para que a foto realmente fizesse parte de sua coleção. "Por favor, ao lado da Monalisa", disse um. "Essa foto tem muita representação e história", comentou outro. Alguns também fizeram montagens da imagem nas paredes do Louvre.