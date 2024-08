Banksy revela nova arte em prédio de Londres; veja teorias sobre a imagem da cabra

Banksy revelou mais uma de suas misteriosas obras de arte, em um prédio residencial de Kew Green, Richmond, na região sudoeste de Londres. A obra foi postada pelo artista em seu Instagram, confirmando sua autoria, na segunda-feira, 5.

A postagem nas redes sociais conta apenas com a foto do desenho de uma cabra em cima de um "precipício". Além disso, o artista também posicionou uma câmera de vigilância apontada para a obra, e alguns internautas disseram que isso fazia parte da crítica de Banksy.

Mesmo sem legendas na postagem de Banksy que pudessem direcionar os espectadores ao significado da arte, os fãs compartilharam suas teorias: "Acredito que pode ser uma referência a tentar entender o contexto de notícias antes de formar uma opinião", disse um.

Outros ligaram a obra à situação na Palestina, por causa da guerra em Gaza. "A Gazela da Montanha Palestina, ameaçada de extinção, é o animal nacional da Palestina. O mundo está observando enquanto oscila no limite. Existe um tempo limitado para salvá-la", escreveu uma seguidora. "Isso pode ser aplicado a uma população que sofre enquanto o mundo assiste", disse outro.

Por fim, houve também quem não viu significado na obra: "Acho que ele só pensou que uma cabra ficaria legal ali", finalizou outro fã de Banksy.

Para a BBC de Londres, um dos residentes do prédio, Malcom Taylor, comentou que a obra é "fantástica". Ele disse que espera que ela "continue por ali". Pauline Taylor, que também mora no local, falou ao portal que seus netos "ficariam impressionados com isso".