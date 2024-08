Vídeo: padeiro é assassinado pelo próprio genro na Baixada

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o padeiro Valdemir Araújo Lima, de 46 anos, foi morto a tiros, na noite de domingo passado (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A família acusa o genro da vítima de efetuar os disparos depois de uma briga.

Veja o vídeo:

Segundo Jayanne Santos Lima, de 24 anos, filha da vítima, todos estavam em uma festa, quando Valdemir a levou para sua casa, no bairro Luiz de Lemos, junto com o neto, que havia adormecido. Em seguida, ela seguiu para a própria residência, no bairro Jardim da Veiga, na companhia do suspeito, que acessou o imóvel pulando a janela.A briga do casal iniciou após Jayanne ter esquecido a chave da residência na mochila da criança, que ficou na casa do avô. Para entrar em casa, Jayanne deu dois tapas na porta, quando o suspeito saiu descontrolado de casa e passou a agredi-la. Ao ouvir os gritos da vítima, vizinhos a acolheram e a levaram para a casa do pai dela.Momentos depois, o acusado, que tem 31 anos e trabalha como motoboy, chegou à casa do sogro para agredir a companheira novamente. Na tentativa de proteger a filha, Valdemir foi baleado.De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Valdemir chegou a ser levado com múltiplas perfurações por arma de fogo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, (HGNI), mas chegou morto. A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 58ª DP (Posse).